Los principales diarios catalanes se unen a los nacionales en su crítica a Artur Mas

A Artur Mas ya no le comprende nadie, ni siquiera la prensa catalana y es que Mas ha desayunado viendo cómo 'la Vanguardia' le pide que rectifique porque la independencia no es lo que han votado los catalanes. Desde dicho diario, el director adjunto Enric Juliana cree que "el resultado del 27s no autoriza a dar un paso de ruptura".

Además, le acusan de dejarse arrastrar por la CUP en un duro editorial, que es tan insólito, que hasta lo airea la oposición en boca de Miquel Iceta, quien lo suscribe "punto por punto".

También grandes palabras en 'el periódico', donde hablan de un callejón sin salida que además es peligroso, porque la independencia "no se puede hacer sin comprometer a funcionarios que no desobedezcan las órdenes dl Tribunal Constitucional.

Se mire donde se mire, Cataluña protagoniza las portadas de la prensa nacional, incluso las hay que se convierten en editoriales con duras palabras.

"Golpe de Estado", escribe El País; "traición', el ABC; y El Mundo añade que también hay que mirar al otro lado porque es la hora de responder por parte de Mariano Rajoy.

Pero también se puede entender lo que pasa a golpe de vista. Las viñetas nos muestran a un Artur Mas desnudo solo con la bandera catalana mirando una realidad virtual o una mirada cegada por Cataluña en visión de el Roto, recordando la mítica escena del perro andaluz de Buñuel.