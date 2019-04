Pradas: "Luena ya no es secretario de Organización ni la ejecutiva del PSOE está legitimada"

EJERCE DE PORTAVOZ DE LOS CRÍTICOS

Los críticos del PSOE ya no reconocen a la dirección del secretario general, Pedro Sánchez, y afirman que la Ejecutiva Federal no está "legitimada" porque tras la dimisión de 17 de sus miembros "queda disuelta". Así lo ha asegurado Antonio Pradas, a quien no han dejado entrar a Ferraz.