PP y Ciudadanos usan el "no te preocupes" de Sánchez a Junqueras para asegurar que hablaban de indultos

En el arranque de la nueva legislatura en el Congreso de los Diputados, Oriol Junqueras, líder de ERC, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, hablaron en medio del hemiciclo y delante de todas las cámaras durante 16 segundos. Sanchez le preguntó cómo estaba, ambos se emplazaron a hablar y se despidieron con tres palabras: "No te preocupes".

El PP ha dado pie a todo tipo de interpretaciones con esta expresión. ¿"De qué no se tiene que preocupar Oriol Junqueras? ¿De los indultos?", ha preguntado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante un acto de campaña celebrado en Barcelona. En la misma línea, Ciudadanos también ve posible que hablaran de indultos en medio del hemiciclo.

"Es una frase muy siciliana. Tenemos que hablar porque tú necesitas mis escaños y yo quiero indultos", ha asegurado el líder de la formación naranja, Albert Rivera, en declaraciones a la Cadena COPE. En cambio, Gabriel Rufián, diputado de ERC que estuvo presente en la conversación, ha dado una versión mucho menos trascendente.

"Simplemente le dijo que sería bueno hablar y el presidente Sánchez le contestó que sí, y poco más. Absoluta cordialidad", ha apuntado el portavoz de Esquerra en el Congreso durante una entrevista concedida a 'Antena 3 Noticias'. Algo que, por otro lado, confirman los socialistas. "Esa conversación de 20 segundos se circunscribe a un ámbito de cortesía", ha señalado Ander Gil, portavoz del PSOE en el Senado, en el programa Al Rojo Vivo.

Desde Moncloa han explicado además que Junqueras le dijo que no quería incomodarle al saludarle, y de ahí que el presidente del Gobierno le respondiera: "No te preocupes". Unidas Podemos no entiende que se haya montado este revuelo ante dos políticos hablando. "Lo que tenemos que hacer los que hemos sido elegidos diputados es ganarnos el sueldo hablando con todo el mundo", le ha dicho Pablo Iglesias a Antonio García Ferreras.

En esta línea, el secretario general de la formación morada ha explicado en Al Rojo Vivo que "lo de Cataluña no se va a solucionar a palos o a gritos, como lo quieren plantear la extrema derecha y la derecha". Según Iglesias, la derecha "sobreactuó" con la conversación de Sánchez y Junqueras y "montó un circo".