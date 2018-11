PP y Ciudadanos se revuelven ante la posibilidad del indulto a los independentistas: "El PSOE no cree en la igualdad"

PP y Ciudadanos se revuelven ante la posibilidad del indulto: "Yo veo al PSOE que no cree en la igualdad, cree en los privilegios, lo estamos viendo con el señor Sánchez" ha defendido Arrimadas. Y Carmen Calvo recuerda que es una figura legal: "Todos los días Ciudadanos y el señor Rivera hablan de indultos pero hay que recordarles que es una figura que está en la Constitución".

Casado, en el periódico El Mundo, habla de capitulación ante los independentistas: "De ahí al indulto hay un solo paso que no cabe descartar que se consume con rapidez desde el Ejecutivo". La vicepresidenta ahora distingue entre las palabras del Pedro Sánchez presidente y el Pedro líder de la oposición: "El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña".

El PP le recrimina al gobierno estos bandazos: "Lo próximo que dirá es que no lo ha dicho entre semana sino en fin de semana y que era el marido de Begoña no el presidente" asegura Teodoro García. Y desde la cárcel, los presos insisten en que no aceptarán indulto si se les condena por rebelión o sedición. El Consejo de Ministros tiene potestad para otorgar esta medida de gracia pero solo cuando haya sentencia firme.