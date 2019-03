El portavoz del Govern avanza las claves del referéndum catalán

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha planteado abiertamente que la consulta catalana para ejercer el derecho a decidir no será jurídicamente vinculante y ha planteado la posibilidad de que en ésta se pueda votar a partir de los 16 años con un censo nuevo.

Homs, en declaraciones a una emisora catalana, ha afirmado sobre la consulta que "hay un artículo del Estatut que dice que tenemos competencias exclusivas, pero no pueden ser refrendatarias, porque tiene el Gobierno español la competencia".

"La consulta no sería jurídicamente vinculante. El carácter vinculante desde un punto de vista político es escuchar la voz del pueblo", ha añadido Homs, que ha apuntado que la "fase final" de la elaboración de la ley de consultas "definirá si hay margen para fijar la posición para votar a partir de los 16 años y permitir que el TC establezca claramente qué es competencia del Estado, como el censo electoral", pues queda por desarrollar del Estatut "no calcar el censo electoral para evitar que no siguiéramos el censo del Estado".

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno impugne la declaración soberanista de ayer, Homs ha subrayado: ""Nadie impugnará, y si lo hiciera, no tiene ningún recorrido. Entre otras funciones, el Parlament está habilitado para aprobar leyes y fijar posicionamientos políticos y textos como el de ayer".

El conseller no ha tenido reparos en criticar también al PSC, que ayer se dividió en la votación de la declaración, y ha asegurado que su opinión es que "ahora son más PSOE que PSC... nos explican que hay que apostar por Carme Chacón y la agenda catalana les molesta, piensan que es lo que les conviene más".