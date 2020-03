La mortalidad del coronavirus es muy diferente en Alemania y España. Con más de 23.000 personas contagiadas, en el estado alemán han fallecido 93 personas, mientras que en España superamos los 28.000 casos y hay más de 1.700 muertos.

"Se debe, básicamente, a que el sistema de conteo de los casos es diferente", ha explicado José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo y experto en epidemias. De esta manera, Alemania sólo contabiliza los fallecimientos si son de pacientes hospitalizados o si provienen de zonas de riesgo. Además, invirtió en detectar el virus desde los primeros momentos.

"Al detectarlos antes, los pacientes leves son más numerosos", ha detallado Hoyo, que también ha profundizado en el análisis de las grandes diferencias que presentan ambos sistemas sanitarios: "Si uno se centra en que la salud de todos los días sea excelente, como es el caso del sistema sanitario español, a lo mejor detrae fondos de que haya una preparación específica para epidemias".

Porque España, según los expertos, es más inclusiva y se centra en la atención primaria, pero no en las grandes epidemias. "En España no hay epidemias. No es una prioridad sanitaria", ha indicado el presidente de Médicos del Mundo, que ha señalado que en Alemania sí se han preparado para este tipo de casos.

"El sistema alemán es menos incluyente que el español, pero tiene un sistema de preparación para epidemias que está mejor capacitado", ha precisado Hoyo. Este contraste también se observa en los recursos: según datos de la OCDE, Alemania tiene seis camas en la UCI por cada 1.000 habitantes; en España, nos quedamos en 2,4.

Sin embargo, probablemente esta epidemia "sobrepase también la capacidad hospitalaria de Alemania", ha concluido José Félix Hoyo, aunque admiten los expertos será de una forma más lenta que en España.