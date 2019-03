Cospedal no permitirá que nadie se separe de España "a machetazos"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha advertido de que los populares no van a consentir que se salgan con la suya quienes pretenden "robar" la historia conjunta de Cataluña y España y quieren "separar España a machetazos". "Quien diga que hay que separar" España "a machetazos es que no sabe nada ni de España ni de Cataluña", ha señalado Cospedal en la inauguración de la convención del PP catalán, en la que ha acusado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a ERC, de estar "mintiendo" a los catalanes con un "mundo imaginario" que supondría dejar a Cataluña fuera de Europa.

La "número dos" del PP ha acusado a los independentistas de "dividir" a los catalanes "con los sentimientos" y ha advertido de que "no se le puede dar un mordisco a España" cuando "le interese a un gobernante en un momento concreto porque no sabe qué puede hacer con el desastre de gestión que tiene ante sí". Cospedal ha apuntado también que "la identidad, como la soberanía de una nación, no es algo que se pueda trocear" y por eso "no se puede jugar con la identidad y la soberanía de todos los españoles", incluidos, "obviamente", los catalanes.

Y ha asegurado que CiU y ERC están "mintiendo a los ciudadanos" cuando señalan que una Cataluña independiente sería "viable y un territorio más rico, prospero, sin paro, sin deuda o sin déficit". "Se engaña cuando se dice que hay estudios que lo avalan, porque no hay estudios serios que avalen estas quimeras", ha subrayado. En varias ocasiones ha insistido Cospedal en que los ciudadanos catalanes "tienen derecho a saber" cosas que les ocultan el Govern y ERC, datos que "no son subjetivos" y "cifras que están ahí" para demostrar el apoyo del Estado a Cataluña.

Así, ha apuntado que los catalanes tienen "derecho a saber" que su comunidad ha recibido del Estado 32.000 millones de euros en sólo un año y medio", y que ha sido, con Andalucía, la que ha contado con más inversión. "Cuando se desafía la ley, todo el mundo pierde", ha advertido Cospedal, quien por otro lado ha puesto en valor el trabajo del PPC que lidera Alicia Sánchez-Camacho.