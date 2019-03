Políticos y grandes directivos españoles fueron espiados por EEUU

Estados Unidos espió a España, aunque no se sabe si interceptó llamadas o comunicados a miembros del gobierno. El semanario alemán 'Der Spiegel' publica que la CIA y la Agencia de Seguridad estadounidense tuvieron espías en nuestro país con el objetivo de vigilar políticos y directivos de grandes empresas.

El semanario alemán 'Der Spiegel' publica que Estados Unidos contaba con 80 oficinas de espionaje de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional en todo el mundo, 19 de ellos en ciudades europeas, también en Madrid. Aunque Rajoy se mostraba firme, parece que España se quedará en un perfil bajo con respecto al asunto.

El embajador estadounidense en España, James Costos, está citado por el Gobierno para aclarar el supuesto espionaje, pero no será el ministro de Exteriores Margallo quién le reciba, sino el secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo. Rajoy ha afirmado que hasta que no tenga una absoluta certeza de lo currido no adoptará ninguna medida.

El espionaje de EEUU a 35 líderes mundiales molesta no sólo a los afectados como Merkel, con su teléfono pinchado desde 2002, sino a los ciudadanos de a pie. Ante el capitolio en Washington se han concentrado cientos de manifestantes para pedir que el congreso investigue los programas de espionaje masivo de la agencia de seguridad nacional.