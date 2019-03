El PP quiere elección directa de alcaldes antes de las elecciones municipales en 2015

El PP no para, sigue adelante con la propuesta de imponer que gobierne el alcalde más votado aunque no tenga mayoría absoluta. Génova ha confirmado a laSexta que no son partidarios de retrasar la reforma de la ley electoral, la quieren para ya, para antes de las elecciones municipales.

El PSOE no está dispuesto a pasar por el aro. Abel Caballero cree que lo que pretenden es “cambiar las reglas del juego” para mantener unas alcaldías “que los votos les van a negar”. El muro socialista infranqueable lo levantó el primer día el nuevo secretario general.

Pedro Sánchez se reafirmaba en las redes sociales (“El PP sólo busca una elección directa, la del PP”), así que si el acuerdo parece imposible. Y parece no será la única oposición. Podemos no tiene miedo a esta medida, como afirmaba Echenique en ‘Al Rojo Vivo’: “No somos minoritarios y aunque nos intenten frenar no podrán”, aseguró.

El PP gobierna y podría ser el más beneficiado si se repitiera el batacazo de las europeas. Aun así, hay voces dentro del PP que echan el freno a una reforma electoral sin consenso. El Gobierno tiene tiempo para cambiar las reglas del juego antes de las europeas, pero sería la primera vez que se modifica la ley electoral sin el apoyo del principal partido de la oposición.