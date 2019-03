El Poder Judicial obliga a Castro a jubilarse en contra de su voluntad

NO RECURRIRÁ LA DECISIÓN ANTE EL SUPREMO

El juez José Castro tendrá que jubilarse aunque él no quiera. Había pedido seguir trabajando para cerrar el caso 'Palma Arena' pero no será posible, debe retirarse en diciembre por orden del Consejo General del Poder Judicial. Castro ha dicho a los periodistas que respeta esta decisión, aunque no llega a entender la finalidad de la misma. No comprende por qué no se le permite seguir como magistrado emérito cuando todavía tiene pendientes 19 piezas del caso 'Palma Arena'.