Podemos rompe las negociaciones con Pedro Sánchez: "El PSOE ha elegido y esa elección es incompatible con nosotros"

El portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, ha anunciado que el pacto que el PSOE ha firmado con Ciudadanos es "incompatible" con su partido y ha frustrado por el momento la oportunidad histórica de conformar un gobierno de cambio, por lo que ha anunciado que suspende las negociaciones con los socialistas.

El equipo negociador de Podemos encabezado por Errejón ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso, después de la firma del acuerdo de gobierno entre PSOE y Ciudadanos, para anunciar la suspensión de sus negociaciones con los socialistas que, ha dicho, han elegido un acuerdo para "esperar al PP" y no pensando en Podemos.

Errejón se ha mostrado "decepcionado", "defraudado" y con "pesar" con un acuerdo que, a su juicio, no es ni "progresista ni reformista" y que además "va a hacer las delicias del Ibex 35 y de los sectores privilegiados".

Un acuerdo que, ha insistido, sigue sin contar además con los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura del líder socialista Pedro Sánchez. Por eso, se ha mostrado convencido de que salvo que el PP facilite este acuerdo con su abstención, se producirá una primera "investidura fallida".

Por su parte, los socialistas han criticado que en la formación de Pablo Iglesias no tenían voluntad negociadora. "Podemos demuestra que no tenía voluntad real de sumar fuerzas para formar un Gobierno de cambio, su propuesta, lo que ellos llaman su carril, no sumaba para ese Gobierno de cambio, también en eso miente Podemos y lo saben", ha dicho Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso.

Los socialistas también han comentado que esa negativa estrecha lazos entre Podemos y Partido Popular. "La gran esperanza de Rajoy se llama Pablo Iglesias", ha replicado Hernando.

Ante esta situación, Errejón ha dejado la puerta abierta para volver a negociar con el PSOE, pero ya después del 5 de marzo, una vez que Sánchez fracase en su intento de ser investido.