El ala socialista del Gobierno insiste: la marcha del rey emérito de España no es una "huida", como asegura Unidas Podemos, que ha anunciado que pedirá la comparecencia del actual monarca, Felipe VI.

Así lo ha avanzado este jueves Jaume Asens, que ha señalado, en declaraciones a 'RNE', que "la gente está esperando que Felipe VI, como jefe del estado y miembro preeminente de la Casa Real informe del paradero y las condiciones de vida de su padre, así como las razones de su salida del país".

"Es esencial y propio de una monarquía que se tiñe constitucionalmente como parlamentaria que el rey comparezca ante las Cortes Generales, que allí es donde reside la sede de la soberanía popular. Nosotros vamos a pedir eso, que el rey dé explicaciones", ha indicado.

El presidente del grupo confederal en el Congreso asimismo ha vuelto a acusar a sus socios en el Ejecutivo de "deslealtad" por no compartir con la formación morada la decisión de Juan Carlos I de abandonar el país.

"El presidente del Gobierno en esta ocasión no ha actuado como el presidente de un Gobierno de coalición", ha aseverado. "Hay que compartir ese tipo de actuaciones", ha dicho, insistiendo en que "hay un acto de deslealtad" por parte del PSOE.

"Es evidente que no hay la confianza suficiente en el momento en que consideran que esa información es demasiado delicada o comprometida para compartirla con nosotros", ha sentenciado.

Montero sostiene que no hay "huida"

Por su parte, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que detrás de la decisión del monarca emérito hay transparencia. "Casa Real ha tomado sus propias decisiones", ha asegurado, apuntando que "el presidente del Gobierno saludó cualquier iniciativa que Casa Real pudiera poner encima de la mesa en relación con la transparencia".

La titular de Hacienda asimismo ha rechazado -como ya hizo el miércoles Carmen Calvo- que la marcha del monarca constituya una "huida", como sostiene el partido de Pablo Iglesias.

En este sentido, ha argumentado que el emérito "no está investigado por la Justicia, no está imputado", por lo que "no hay ningún elemento en donde se pueda asistir a comentarios del tipo de 'el rey se fuga'", ha agregado.

Varios grupos piden que comparezcan Sánchez y Calvo

Por su parte, otros grupos parlamentarios piden que comparezcan en el Congreso lPedro Sánchez y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, EH Bildu, la CUP y el BNG solicitan un pleno extraordinario para que expliquen todo lo que sabían sobre la salida de España del rey emérito.