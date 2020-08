La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado este martes que Unidas Podemos desconoce si ha habido una presunta negociación de Moncloa con la Casa Real en relación al traslado del rey emérito Juan Carlos fuera de España y ha apuntado a que esta decisión "no la ha tomado" el gobierno de coalición: "Puede ser que haya sido el PSOE desde Moncloa".

Así se ha pronunciado la ministra de Unidas Podemos en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha valorado la decisión del monarca de trasladarse fuera de España por las últimas informaciones con presuntas donaciones de Arabia Saudí no declaradas a Hacienda.

"Desde luego no es una decisión que se haya tomado en el Gobierno, respeto las decisiones del PSOE pero no es una decisión que haya tomado el Gobierno de coalición", ha subrayado Irene Montero, quien ha recalcado hasta en dos ocasiones que no sabían de la existencia de esta presunta negociación desde Moncloa con la Casa Real.

Al ser preguntada por si considera que los miembros del PSOE han actuado con "deslealtad", Montero ha emplazado a hablar esta cuestión dentro del seno del gobierno de coalición, si bien ha insistido en que esta decisión, de haberse tomado, se ha llevado de manera unilateral por el PSOE.

Duras críticas desde Unidas Podemos

Podemos se ha mostrado especialmente crítico con la actitud del rey tras marcharse de España sin previo aviso. Fue el vicepresidente y líder de la formación morada, Pablo Iglesias, uno de los primeros en denunciar esta acción en redes sociales. Para el secretario general de Podemos, Juan Carlos I "debería responder por sus actos en España y ante su pueblo".

"La huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un exJefe del Estado y deja a la monarquía en una posición muy comprometida. Por respeto a la ciudadanía y a la democracia española, Juan Carlos I debería responder por sus actos en España y ante su pueblo”, expuso Iglesias a través de Twitter.

En ese mismo hilo, el líder de Unidas Podemos apuntaba que "un gobierno democrático no puede mirar hacia otro lado, ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude a la Justicia". No es el único miembro de Podemos que ha reaccionado de forma tan tajante al último movimiento del monarca emérito".

También en Twitter, Pablo Echenique se ha preguntado "Cómo va a proteger a la monarquía la huida de Juan Carlos de Borbón al extranjero", y ha añadido: “¿Cómo funciona esa protección exactamente? ¿Va a tener efectos judiciales en clave de impunidad? ¿Los medios de comunicación van a dejar de publicar sobre él? ¿Qué cambia exactamente?”.

Finalmente, desde Podemos han emitido un comunicado en el que sostienen la posibilidad de plantear un referéndum sobre la república. "Creemos que no se puede seguir impidiendo el debate social sobre el modelo de Estado en España, pensamos que se abre paso la idea de una república solidaria y plurinacional donde se garanticen todos los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas y, donde de verdad, la justicia sea igual para todos".