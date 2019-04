Podemos desoye a Compromís y seguirá adelante con la moción de censura contra Rajoy

Compromís tiene claro cuál será su voto si Podemos mantiene la moción de censura contra Rajoy: "Sin ningún género de dudas, votaríamos sí".

Votarían sí en la moción, pero le piden a la formación morada que la aplace hasta que sea viable. "Que genere más consenso y que genere más apoyos. Que tenga alguna posibilidad de salir adelante", señala Joan Baldoví.

Compromís llama al PSOE a unirse a ese consenso que eche al PP del Gobierno. "Obviamente el PSOE tiene que hacer un gesto y el gesto es estar dispuesto a desalojar a la corrupción del Gobierno de España", ha pedido Mónica Oltra.

Los socialistas avisan de que nadie les va a marcar su estrategia y subrayan que no se unirán a la moción de Podemos porque no han acordado nada: "Las mociones de censura tienen que salir adelante y tener un programa político detrás. Por supuesto que Rajoy es censurable, pero Iglesias no es presidenciable".

En Al Rojo Vivo, el portavoz socialista ha dejado caer cuál será la posición del PSOE si Podemos insiste: "No, no". No a Rajoy y No a Iglesias: "No vamos a aceptar la moción de censura tal y como está planteada".

Podemos ha reprochado a Compromís haberse enterado por los medios de su petición. Hacen oídos sordos y seguirán adelante.

"No vamos a esperar. Ni vamos a dar un solo respiro al Gobierno del PP ni a Mariano Rajoy en la Moncloa", ha apuntado Rafael Mayoral.



La única opción que contemplan sería que el nuevo PSOE de Pedro Sánchez presentara su propia moción de censura. El PP sigue con su imagen de que no está preocupado. El calendario corre y la moción de censura de Podemos sigue fijada en el 13 de junio.