Podemos asegura que el pacto PP-C's es la "indignidad" y el PSOE lo tacha de "conservador y continuista"

El PSOE ni se plantea cambiar el no: "Seguimos en el no, por supuesto, somos la alternativa" ha dicho Antonio Pradas. Aunque ya hay quien apuesta por un debate en el seno de la formación: "Hay que articular un debate que va a acabar en un comité federal" ha dicho Ximo Puig.

Pero mientras los socialistas se mantengan, dicen desde Podemos, todavía hay algo de luz al final del túnel: "El recorrido de Ciudadanos ha sido corto; el cambio sensato ha resultado ser blanquear al PP. Aun así no tienen los votos, todavía hay esperanza" ha dicho Echenique.

Porque las cuentas no salen, y dicen los de la formación morada con firmeza aún hay posibilidad de un gobierno alternativo: "Con nosotros no van a contar, no le dan los números, si todos se mantienen firmes hay una segunda oportunidad. Ese pacto es el acuerdo de la indignidad" dice Echenique.

Un teatro, dice Garzón, que solo vale de cara a la galería: "Dos pactos a bombo y platillo pero para presionar, no para desarrollar en el último año. El postureo elevado a categoría política". Para Unidos Podemos la solución sigue pasando por un gobierno de izquierdas, es la única forma de evitar unas terceras elecciones o un nuevo gobierno dicen con el partido más corrupto de la Unión Europea.