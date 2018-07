El PNV condiciona su apoyo a la investidura de Sánchez a "hablar del nuevo estatus" de autogobierno para Euskadi

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que si el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, quiere que el Partido Nacionalista Vasco tenga, más allá de la investidura, predisposición a "implicarse en mayor medida" en la legislatura "debe hablar del nuevo estatus" de autogobierno para Euskadi.

Ortuzar analiza la situación política en sendas entrevistas que publican los diarios El Correo y Deia, una semana después de ser reelegido como presidente del PNV para un segundo mandato, en el que se marca como objetivo lograr un nuevo encaje en España que reconozca a Euskadi como "nación".

El dirigente nacionalista, que considera que no conseguirlo sería un "fracaso" político, demanda a Pedro Sánchez que tenga en cuenta la cuestión territorial si quiere apoyo del PNV.

A su juicio, a Sánchez "le conviene tener cerca al PNV porque es el que tiene un modelo más equilibrado entre hacia dónde debe transitar el Estado español para dar cobijo a los hechos nacionales y cómo hacerlo sin violentar las reglas del juego".

Sobre las propuestas nacionalistas para la negociación, señala que el PNV hará "el papel esta semana" y avanza que "habrá cuerpo y alma: cuestiones materiales y políticas".

Según Ortuzar, "lo que está en la letra del Estatuto no debería estar ni en la mesa de negociación. Va de suyo que hay que cumplirlo. También hay cosas que quedaron cerradas con Zapatero y que no se llevaron a buen puerto porque a algún secretario de Estado no le dio la gana", en alusión a transferencias en materia de ferrocarriles y autopistas, entre otras.