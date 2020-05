El Gobierno de la Comunidad de Madrid modificará los menús para los niños de familias vulnerables a partir del 18 de mayo. Así lo anunció tras recibir un requerimiento de la vicepresidencia de Derechos Sociales por el perjuicio que puede suponer la comida rápida para los menores.

Si bien, antes de anunciar esta modificación Isabel Díaz Ayuso envió un informe en el que destacaba "la idoneidad y el carácter saludable" de los menús elaborados por Telepizza, Rodilla, Viena Capellanes que estaban recibiendo las familias cuyos hijos disponen de una beca comedor.

En el documento remitido al Ejecutivo central, al que ha tenido acceso laSexta, señalaban además que "la pizza es uno de los productos más antiguos de la dieta mediterránea y se consume hace más de 1.000 años".

Para justificar que estos menús fueran elaborados por cadenas de comida rápida utilizaban también la figura del Dr. Escribano, "medico español y especialista en nutrición y medicina deportiva, que pone en valor el aporte nutricional de la pizza" y sus beneficios para "los más jóvenes".

Además de estas justificaciones, el Gobierno regional apuntaba en su escrito que adoptó esta medida de manera "temporal debido al momento crítico que vivía nuestra región en una situación de confinamiento social" y era "una situación de emergencia que requería una solución rápida".

Pero esta no fue la única defensa que llevó a cabo el Ejecutivo de Díaz Ayuso. La propia presidenta defendió ante la Asamblea de Madrid que para los niños "no es un problema comer pizza" y que "para los padres no es comida basura". Si bien, son muchas las familias usuarias de este servicio que se han quejado a través de redes sociales.

Estos son los menús que enviaron

La Comunidad de Madrid también ilustró este informe con los menús que ofrecen Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes, apuntando que no solo se elaboran a base de "pizza o sándwiches", sino que "existe una serie opciones con ensaladas, pasta, y que también incluyen yogures y fruta".

Los menús que suministra Rodilla a unos 11.600 niños, según la empresa, incluyen sánwiches y bocadillos, ensalada, croquetas, focaccia, yogur y fruta. Todos incorporan un paquete de patatas fritas y los específicos para celiacos "oscilan entre 734,6 Kcal y 762,8 Kcal".

Ejemplos de menús escolares de Rodilla de tres semanas | Rodilla

Entre los menús de Telepizza figuran hamburguesas de pollo con patatas, pasta boloñesa, enrollados de jamón york y queso, ensaladas, pops de pollo y pizzas. Todos ellos contienen, según el informe, entre 244,5 Kcal y 721,1 kcal. A continuación se muestran algunos ejemplos:

Los menús que ofrece Telepizza a los niños con becas de comedor | Comunidad de Madrid

En cuanto a los menús de Viena Capellanes, plasman en el informe lo que los menores comieron en la semana del 30 de marzo al 3 de abril. Estos platos contienen entre 650 kcal y 800 kcal y contienen, según el documento, barritas de pescado, arroz tres delicias o pinchos de tortilla de patatas, entre otros.