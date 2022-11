La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido hoy el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien ha dicho que "no puede ser ni un minuto más ministro del Interior porque ha mentido a los españoles, y además está ocultando información".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Gamarra ha criticado que el ministro "no permite que se sepa qué ocurrió en la valla de Melilla", y ha censurado que "pasa un día más y sigue sin comparecer para dar explicaciones ni poner a disposición del Congreso las imágenes de lo que ocurrió el 24 de junio en la valla de Melilla".

"Si ya sabíamos que el ministro mentía, ahora podemos confirmar que oculta la información cuando la Fiscalía le está reclamando más imágenes", ha insistido la secretaria general del PP, quien ha agregado que "evidentemente se niega a aportar los vídeos que están a disposición del Ministerio del Interior".

"Es algo que no se puede admitir, y le preguntamos al señor (Pedro) Sánchez si no lo va a cesar, si va a consentir que siga sin dar explicaciones y ocultando a los españoles qué ocurrió", ha reiterado Gamarra, quien ha dicho que en el PP no descartan la petición de una investigación parlamentaria.

Las declaraciones de Gamarra se han producido después de que la Fiscalía haya solicitado al Ministerio del Interior que remita todas las imágenes del salto masivo a la valla de Melilla del pasado 24 de junio, cuando murieron al menos 23 personas, han informado fuentes del ministerio público este miércoles. Las mismas fuentes han indicado que la Fiscalía sigue practicando diligencias en el marco de la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido y han recordado que dispone de un plazo legal de seis meses, que se puede prorrogar.