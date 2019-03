El pequeño Nicolás no teme ir a la cárcel y dice que nunca ha traspasado una línea roja

Francisco Nicolás insiste: él fue colaborador del CNI. "Yo mantendré siempre que he colaborado con el CNI". Algo que siempre ha afirmado, que sin estar en nómina, el Centro de Inteligencia le encargaba "operaciones alegales"

Pero Nicolás va más allá, cree que el CNI y el departamente de Asuntos Internos de la Policia Nacional están aliados contra él: "Lo mas grave es que hay una convesacion entre miembros del CNI y de Asuntos Internos de la Policía".

Una conversación que según Nicolás, probaría que el CNI y la Policía le han intervenido ilegalmente su teléfono y que incluso, fabrican pruebas contra él: "La Policía ha filtrado todo a su favor, y que la finca de Martínez de LaHidalga era una mansión derruida y eso es falso"

Luego está su relación con la Casa Real. "A mí me llama el rey y yo guardo el teléfono. Yo no robé el número a Arturo Fernández", explica.



Confirma que García Revenga, el secretario de las infantas, le dio el soplo: "García Revenga me llamó a un teléfono seguro, y me confirmó que sabían las veces que nos habíamos visto y que me dedicara a estudiar. Poco después me detuvieron".

Y afirma que él formaba parte de un equipo para solucionar la imputación de la Infanta Cristina y el proceso contra Urdangarín: "Era un eslabón más para llegar al fin y solucionar la imputación de la infanta y Urdangarin, pero me detuvieron y todo lo que había planificado y lo que me tenían encomendado no se puede llevar a cabo", comenta.

Y luego esta García-Legaz. "Me siento profundamente triste porque se vaya en contra de García-Legaz. Todo lo que hemos hecho ha sido siempre positivo, en beneficio de los dos, de las empresas y del país".

LaSexta Noticias ha contactado con Francisco Nicolás. Sin hacer más declaraciones afirma que hoy solo quiere una cosa, estar con su familia.