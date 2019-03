El pequeño Nicolás se acoge a su derecho a no declarar ante el juez

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez que le investiga por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones porque su defensa no ha tenido acceso a toda la documentación disponible del sumario.

Así lo ha explicado tanto el propio Francisco Nicolás como sus letrados, Víctor Sunkel e Israel Paz, a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, en los que ha permanecido entre las nueve y las once de la mañana. Nicolás ha atendido brevemente a la prensa, explicando por qué no declaraba, tras lo que ha abandonado los juzgado en taxi, rodeado por una nube de periodistas.

Sus abogados han explicado que no han tenido acceso a parte de la documentación referida a esta causa, "ni siquiera a la documentación sobre la que se ha levantado el secreto de sumario", debido al parecer a un problema informático y de medios.

"Desgraciadamente la Administración de Justicia no tiene todos los medios que tiene que tener y no han podido fotocopiarnos todo lo que nos tenían que haber fotocopiado", ha dicho el letrado Víctor Sunkel.

Los letrados, que no han podido contestar a varias de las preguntas que han planteado los periodistas argumentando que no han tenido acceso a esa documentación, sí han explicado que el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, no ha impuesto hoy al joven ninguna medida cautelar.

El "pequeño Nicolás" ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla a las nueve de la mañana, diciendo solo que estaba tranquilo. Ha permanecido en la puerta del Juzgado de Instrucción 2, junto a sus abogados y utilizando su móvil, hasta las 10.50 horas, cuando ha entrado en la sala, que ha abandonado cinco minutos después tras acogerse a su derecho a no declarar.