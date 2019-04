Pedro Sanz no optará a presidir el Gobierno de La Rioja pese a ganar las elecciones

El presidente en funciones del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha anunciado que no optará a presidir el Ejecutivo de la Comunidad, donde los populares necesitan el apoyo de Ciudadanos, que se ha atribuido la renuncia.

El propio Sanz ha avanzado en rueda de prensa que el hasta ahora presidente del Parlamento de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, será el candidato que el PP propondrá a C's. El presidente riojano en funciones ha explicado que el acuerdo entre el PP y C's, que es previsible que se firme mañana, no planteaba directamente que no optara a la reelección, pero ha señalado que él no es la mejor persona para presidir un Gobierno en minoría.

Sin embargo, C's ha publicado un tuit tras conocer la renuncia en el que dice: "Ciudadanos consigue que Pedro Sanz no presida el próximo Gobierno de La Rioja". Sanz, que encabezaba el Gobierno autonómico con mayoría absoluta desde 1995, continuará al frente del PP riojano, que lidera desde 1993, y será propuesto como senador autonómico en la nueva legislatura.

La decisión de Sanz se ha dado a conocer antes de la constitución, el próximo día 18, del nuevo Parlamento de La Rioja, donde la mayoría absoluta está fijada en 17 escaños y que estará formado por 15 diputados del PP, diez del PSOE, cuatro de Podemos y cuatro de Ciudadanos. La candidata popular a la Presidencia de la Cámara autonómica será Ana Lourdes González, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y senadora autonómica.