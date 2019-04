Pedro Sánchez: "Rajoy perdió el debate porque ha perdido la confianza social"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perdió el debate del estado de la nación porque "hace mucho tiempo" que ha perdido la confianza de los españoles.



Sánchez ha recalcado que Rajoy no le contestó cuando defendió en el Congreso que era un político "limpio" y ha asegurado que el presidente del Gobierno perdió las formas porque es la "derecha de siempre", que se queda sin argumentos y descalifica.



Dos semanas después de la destitución de Tomás Gómez y la cúpula del PSM, Sánchez ha presentado la candidatura del exministro Ángel Gabilondo como cabeza de cartel autonómico en Madrid en un acto en el polideportivo de la Fundación ONCE en el participa también el candidato a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona.



"Parece que Rajoy perdió el debate. ¿Sabéis por qué?", ha indicado el secretario general del PSOE en el inicio de su intervención, para contestarse a sí mismo que eso pasó porque el presidente del Gobierno "ha perdido hace mucho tiempo la confianza" de los españoles. Según Sánchez, Rajoy perdió esa confianza cuando aprobó la reforma laboral que ha provocado la pérdida de 600.000 empleos, cuando prometió que no iba a recortar "ni un euro" del Estado del bienestar y cuando, en lugar de luchar contra la corrupción, la tapó.