Pedro Sánchez: "El PSOE intentará sacar del bloqueo a la democracia española"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha trasladado al rey que está "dispuesto a intentar formar gobierno" si Mariano Rajoy vuelve a renunciar esta tarde a lo que los socialistas consideran que es su "obligación".



Tras una audiencia con el monarca que ha durado hora y cuarto, Sánchez ha explicado en el Congreso que dará "un paso al frente, si lo tiene a bien el rey". Ha aclarado que en su conversación con el monarca no le ha trasladado posibles avales que pudieran respaldar su investidura porque todavía no ha empezado a negociar con ninguna fuerza política.



Pedro Sánchez ha insistido en que el PSOE ha sido "escrupuloso" con los tiempos y el procedimiento y, por tanto, esperará hasta que culmine esta tarde la segunda ronda de consultas con Mariano Rajoy, para abordar ese diálogo.



El PSOE, ha subrayado Sñanchez, está dispuesto a hablar con todas las formaciones para poder llegar a un acuerdo, entendiendo que no se trata solo de un cambio de personas, "tiene que ser también en el fondo y en la forma", ha dicho. "Al frente que hemos sufrido los españoles con la mayoría absoluta del PP no podemos responderles con otro frente", ha señalado, apostando por gobiernos "transversales, progresistas y reformistas".