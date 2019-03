Entre los "muchos errores" que, a su juicio, se han cometido en los últimos meses, Sánchez ha destacado como "el primero" de ellos que "no se ha producido un avance del independentismo, sino un retroceso de la democracia en Cataluña y en el conjunto de España".

Durante el acto de apertura del VIII Congreso del PSE-EE, el líder del PSOE ha lamentado que quienes quieren declarar una república independiente en Cataluña "vulneran el primer principio del republicanismo, que es el imperio de la ley", porque "no existe la democracia unilateral, a la carta".

El secretario general del PSOE ha reivindicado la política y ha dicho al PP que "si la política fuera solo la ley, gobernarían los jueces". Por ello, Sánchez ha reprochado a Rajoy que haya estado seis años "de brazos cruzados" y ha recordado que cuando el PSOE dejó el Gobierno en 2011 "en plena crisis" el independentismo en Cataluña representaba el 15% y ahora está por encima del 40 %.

No obstante, ha asegurado que el PSOE "está con el Estado, a pesar de este Gobierno", que "no ha escuchado a Cataluña y tampoco a muchos no independentistas que quieren un nuevo encaje en España", para lo que ha reivindicado la reforma de la Constitución para "modernizarla".