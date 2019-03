Pedro Sánchez, sobre Ignacio González: "No es digno de seguir siendo presidente madrileño durante más tiempo"

Su conversación con la Policía es elocuente: "El tema es que si sale... eso es lo que yo no quiero". Pero Ignacio González sigue al frente del gobierno madrileño. Quizá por ello incómoda, Aguirre quería que el pase gráfico de su ejecutiva terminara cuanto antes.



La oposición intensifica sus críticas pidiendo la dimisión inmediata de González. "No es digno de seguir siendo el presidente de los madrileños por más tiempo", afirma Pedro Sánchez.



Ven, dicen, cómo la realidad sino supera, iguala la ficción. "Estamos como a la mitad de la película, uno no sabe qué hacían esos policías exactamente con González o quién les ha grabado”, se pregunta Aitor Esteban, diputado de UPyD.



Y subrayan un oscuro detalle: "A ella lo que pasa es que la quieren quitar para ponerse ahí la mafia esa que tiene alrededor éste".



El presidente madrileño hablando de mafia para referirse al entorno de Rajoy. "Incluso sus miembros se acusan mutuamente de ser una mafia, mientras el señor Rajoy, que es el presidente del PP, además de ser presidente del Gobierno, mira hacia otro lado y no da la cara", argumenta Joan Coscubiela.