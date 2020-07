Pedro Sánchez ha anunciado a los líderes autonómicos que él mismo liderará la gobernanza del fondo europeo de recuperación. Para gestionarlo, se constituirá una comisión interministerial, que presidirá el propio presidente del Gobierno.

Así lo ha anunciado durante la Conferencia de Presidentes, que este viernes reúne en La Rioja a todos los dirigentes autonómicos, excepto Quim Torra, y representantes del Ejecutivo.

Allí, Sánchez también ha detallado que se creará una Unidad de Seguimiento del fondo en el Gabinete de la Presidencia y que habrá colaboración público-privada a través de un grupo de alto nivel, según fuentes del Gobierno.

Asimismo, ha indicado que habrá colaboración multinivel en varios foros, entre ellos la Conferencia sectorial con las Comunidades y Ciudades Autónomas, que liderará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En este sentido, el fondo de recuperación se introducirá en los debates de las próximas conferencias de presidentes. En el proceso de gobernanza participarán también las entidades locales.

El sistema de reparto, eje de la Conferencia de Presidentes

El acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo sobre el fondo de recuperación prevé que España reciba 140.000 millones de euros para impulsar la recuperación del país tras la pandemia de coronavirus. De estos fondos, 72.700 millones serán en transferencias directas, y el resto en forma de préstamos.

El sistema de reparto de estos fondos entre las distintas comunidades autónomas es precisamente uno de los ejes principales de la Conferencia de Presidentes que alberga este viernes San Millán de la Cogolla.

No podemos dejar a nadie atrás, ni a las personas ni a los territorios"

En este sentido, antes de arrancar la conferencia Sánchez ha defendido la necesidad de trabajar para "nivelar" la "cohesión territorial" y que a la hora de combatir la pandemia y la crisis derivada de la misma no haya "comunidades de primera y de segunda", sino que la recuperación sea "inclusiva".

"Tienen que estar todas al mismo nivel, con las mismas oportunidades, porque todos merecemos esa igualdad de oportunidades", ha señalado, en declaraciones a la prensa.

"No podemos dejar a nadie atrás, ni a las personas ni a los territorios", ha reivindicado el presidente. "Lo mismo que pedimos a Europa para que el mercado único no implicara una quiebra entre ricos y pobres, tenemos que hacer lo propio en el país que no haya comunidades de primera y de segunda y nivelar con las mismas oportunidades", ha reclamado.