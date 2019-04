Pedro Sánchez: "En la derecha hay más testosterona que neuronas"

Pedro Sánchez ha defendido que las manifestaciones del 8M son reflejo de "la España de hoy y de mañana" frente a "la de los tres en la plaza de Colón es la de la España de ayer, a la que no debemos regresar".

En un acto en Valladolid, Pedro Sánchez ha defendido una España feminista y ha dicho que feminismo no es ideología, sino igualdad y democracia.

Con especial hincapié en el discurso feminista, el presidente ha advertido a Cs y a su feminismo liberal de que, de la misma forma que la libertad no tiene adjetivos, "la igualdad tampoco" y de que quien haga un proyecto político en contra de las mujeres, perderá seguro: "Quien quiera expulsar a las mujeres, va a ser expulsado de la política por las mujeres".

Con un discurso a ratos didáctico, ha explicado a los presentes que calificar la violencia machista de "doméstica o intrafamiliar es muy peligroso", porque "nos retrotrae a los años 60 del siglo pasado, cuando se decía 'mejor no te metas, que es una cuestión entre marido y mujer'", y que precisamente la ley contra la violencia de género "lo que hizo fue trascender las cuatro paredes de esa casa y convertir esa violencia en un problema social".

Aludiendo a una canción de Victor Manuel, Sánchez ha advertido de que "o en España cabemos todos o en España no cabe ni dios", y ha avisado a los suyos de por eso es tan importante que se movilicen y no den "por hecho que va a ganar el PSOE". Sánchez ha argumentado que, si lo socialistas consiguen esa movilización, no habrá "cordón sanitario" que les pare, porque la "ultraderecha siempre ha existido en este país, solo que antes estaba en el PP y ahora tienen un partido".

Frente a una derecha "con más siglas que ideas y más testosterona que neuronas", Sánchez ha defendido su Gobierno social, feminista y ecologista y sus "viernes sociales", es decir su derecho a seguir haciendo ruedas de prensa tras los consejos de ministros hasta que empiece la campaña electoral.

"Están enfadados porque vamos de viernes social en viernes social", se ha congratulado el presidente, que ha defendido la recuperación del subsidio para los parados mayores de 52 años, la aprobación del registro de la jornada laboral y la bonificación a la Seguridad Social de los trabajadores de medio horario, entre las medidas recientemente aprobadas por su Ejecutivo.

En esa línea, ha prometido que la eliminación de copagos a los jubilados con menos renta irá en su programa electoral y ha señalado que la próxima legislatura tiene que ser la del empleo digno y la educación. Para ello, ha vuelto a apelar no solo al voto progresista, sino al de toda la "España cabal, sensata y moderada, para que el 28 de abril gane en España el sentido común, es decir, el PSOE".