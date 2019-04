Pedro Sánchez, cuestionado por la imagen de descoordinación que da el PSOE

Los datos del CIS llegan en el peor momento para el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en medio de las acusaciones de descoordinación en el PSOE. Pedro Sánchez aseguró que le gustaría pactar más con el Partido Popular, cuando sus compañeros afirmaban lo contrario. En materia económica, un día dijo que no había recuperación y al día siguiente lo contrario. Sánchez, mientras, esquiva las preguntas de la prensa y otros miembros del PSOE se ven en la necesidad de 'hacer equilibrios'.



El PSOE sigue sin aclararse, el secretario general, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender que hacen falta más cambios: "La gran revolución pendiente en España es recuperar la política del acuerdo". El portavoz de la formación en el Congreso, Antonio Hernando, ha argumentado exactamente lo mismo: "la gran revolución política pendiente en España es recuperar el diálogo".



Sin embargo no hay respuesta. Mientras Pedro Sánchez pedía más fotos con Rajoy, al mismo tiempo, Antonio Hernando, decía todo lo contrario, afirmaba que "las diferencias son antagónicas" y que "no hay más posibilidades de pacto con el PP más allá del antiterrorismo". Horas después, Pedro Sánchez, volvía a defender los acuerdos.



Antonio Hernando ha explicado que los pactos son "imposibles" pero "deseables". En materia económica, Pedro Sánchez también ha dicho una cosa y la contraria en cuestión de días. En diciembre sostenía que "hasta no recuperar los niveles de empleo y de protección social de antes de la crisis, Rajoy no debería usar la palabra recuperación en vano". No obstante, un mes después, Sánchez dijo que admitía que "la economía española se está recuperando".



Luego, ante los miembros de su partido, dijo que "es cierto que la recuperación no ha llegado y que la gente sufre", pero en su penúltima intervención, en un foro económico declaró que admitía que "la economía española se está recuperando". Descoordinación que llega después de semanas de lío interno en el PSOE.