Pedro Sánchez asegura que PP, Cs y Vox son los "voxsonaros" de la política española

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el PP, Ciudadanos y Vox son los "voxsonaros" de la política española y ha recalcado, frente a los que reparten carnés de constitucionalistas, que el PSOE es el único partido leal con la Constitución "en la oposición y el Gobierno".

Sánchez ha hecho estas afirmaciones en Barcelona, donde el PSOE ha iniciado la precampaña para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo con la presentación del candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni.

El jefe de Gobierno ha criticado los pactos alcanzados en Andalucía tras las elecciones autonómicas por tres formaciones que plantean como objetivo la "involución" y, ante las continuas peticiones de adelanto electoral del PP y Ciudadanos, les ha dicho que "esperen sentados", porque los socialistas van a gobernar hasta 2020.

Para Sánchez, la derecha ha sufrido "mucho" durante el último año debido, primero, a la sentencia que "claramente" señalaba que se había financiado irregularmente y que le supuso una "bancarrota moral" y, ahora, por haber "abrazado sin rubor" los argumentos de la ultraderecha. De este modo, ha argumentado el secretario general de los socialistas, la derecha ha sumado a su "bancarrota moral" una "bancarrota ideológica".

Especialmente, ha rechazado la "banalización de la violencia de género" que se ha producido durante las negociaciones para la formación del nuevo gobierno andaluz, que ha contrastado con la defensa de "la tolerancia, el respeto, la igualdad, la libertad y la convivencia" que representa el PSOE.

"Ese es y no otro el proyecto político del PSOE en el conjunto del país", ha recalcado Sánchez, quien ha insistido en la necesidad de no regresar al pasado y ha advertido a los nostálgicos de que se equivocan, porque "en el siglo XXI quien elija de adversario a las mujeres, pierde seguro". Ha llamado en este sentido a la movilización, porque la lucha por mantener las conquistadas sociales no termina nunca, y ha asegurado que el PSOE siempre estará con las mujeres defendiendo sus derechos y su seguridad.

Como prueba de ese apoyos, ha destacado que es la primera vez en la historia que el 48% de los cotizantes a la Seguridad Social son mujeres. También ha resaltado que van a "vigorizar" el pacto contra la violencia de género con los presupuestos generales aprobados este viernes por el Ejecutivo. Las cuentas elaboradas por el Gobierno eliminarán además los copagos farmacéuticos para las familias con menos recursos, aunque ha destacado que acabar con la pobreza infantil que padecen el 28% de los niños es la medida de la que "más orgulloso" se siente.

Según Sánchez, los presupuestos están "cargados de valores sociales y sentido común" y, por eso, ha pedido a los partidos que los apoyen en la tramitación parlamentaria que comienza este lunes, porque "van a permitir que España y Cataluña avancen".

También ha recordado a los independentistas catalanes que no tienen mayoría social y les ha pedido que pasen del "monólogo al diálogo".