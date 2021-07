No es un cambio de Gobierno al uso, sino un vuelco total a la legislatura; un antes y un después en el mandato de Pedro Sánchez. No son pocos los dirigentes y expertos en comunicación política que ven en el movimiento radical anunciado hace tan solo unas horas por el presidente del Gobierno un guiño directo a su partido. Porque en unas horas, y a falta de que este lunes tomen posesión de su cargo, Sánchez ha 'creado' de forma repentina un gobierno más socialista; más joven, feminista y ecologista. ¿Vuelve el PSOE? Todo parece indicar que sí, viendo el carácter de esta remodelación.

Pero ¿qué razones han llevado al líder del Ejecutivo a variar de forma tan pronunciada el esqueleto político que dirige el país en la actualidad? Son varias, pero entre ellas cabe destacar especialmente el evidente desgaste que ha sufrido el que hasta ahora era el equipo que acompañaba a Sánchez en su objetivo de salvar al país de la pandemia y de iniciar cuanto antes la recuperación económica -y por tanto social- del territorio. De ese notorio agotamiento político habría nacido una necesidad de reactivación, de revitalizar el Gobierno.

Pero no de cualquier forma. Ya con los nuevos nombres confirmados, se puede afirmar que Sánchez buscaba en esta operación la hiperactivación del PSOE y separarse al mismo tiempo un tanto de esos perfiles técnicos e independientes que tanto reivindicó cuando presentó a uno de sus primeros equipos de Gobierno. Porque, a diferencia de lo exhibido en 2018, a los ministros que este lunes tomarán posesión de su cargo les une una clara vinculación con el Partido Socialista. Es el caso de Isabel Rodríguez, alcaldesa de Puertollano que pasará a ocupar la cartera de Política Territorial.

Rodríguez fue secretaria general de la Comisión Ejecutiva Provincial de Juventudes Socialistas de Ciudad Real, y en las elecciones de 2004 obtuvo un escaño al Senado por Ciudad Real, en las filas del PSOE, convirtiéndose así en la senadora más joven de la historia de España. En la misma posición se encuentra la alcaldesa de Gavà (Barcelona), Raquel Sánchez, que fue militante del PSC desde 2003 y que a partir de este lunes será ministra de Transportes y Agenda Urbana. Lo hará en sustitución de José Luis Ábalos, uno de los pesos pesados del Ejecutivo de los que ha decidido prescindir Sánchez para poner en marcha un mecanismo de Gobierno diferente.

Pilar Alegría también forma parte clara de estos ejemplos. Miembro del PSOE desde una época temprana, ha formado también parte de la Ejecutiva Federal del PSOE entre 2008 y 2012 en calidad de vocal. Asimismo, ejerció como secretaria de Educación en la Ejecutiva Regional del PSOE de Aragón y fue diputada por Zaragoza con el mismo partido entre 2008 y 2015. Unido a ello, fue nombrada secretaria de organización del PSOE-Aragón, entre otros cargos. Y Diana Morant, actual alcaldesa de Gandía y futura ministra de Ciencia e Innovación. Inició su carrera política en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en junio de 2011, cuando aún no había cumplido ni los 21 años, y ha ido escalando puestos en el partido a lo largo de la última década.

Así las cosas, con esta remodelación profunda del Gobierno de coalición, la nueva fotografía del equipo que acompañará al presidente en su último tramo de legislatura se aleja, y mucho, de la anterior imagen del equipo de Gobierno que se tomó en febrero de 2021. Porque, contando a los ya mencionados, en total se han producido ocho cambios notorios en la estructura de Gobierno que tienen tanto interés por los que entran como por los que salen. Entre ellos, Arancha González Laya, hasta este sábado ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, lastrada por la crisis internacional con Marruecos.

Su sustituto será José Manuel Albares, actual embajador de España en París -y ya asesor de Sánchez desde las elecciones generales de 2015-. Marcha también el que todavía es ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Uribes, que en su despedida a través de redes sociales ha asegurado haber sido "un honor" ocupar ese cargo y ha afirmado que ha puesto "el alma" y todas sus "capacidades" en "tiempos difíciles". Su puesto lo ocupará quien actualmente ostentaba la cartera de Política Territorial y Función pública, Miquel Iceta, que hasta hace bien poco era primer secretari del PSC.

También Pedro Duque, que advirtió no en pocas ocasiones de que su mandato al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación iba a ser "temporal", abandona sus cargos. Recoge el testigo Diana Morant. De igual forma lo hace Pilar Alegría en el Ministerio de Educación, que ya no cuenta con la titularidad de Isabel Celaá, muy marcada por la aprobación de la última ley de educación en España, la LOMLOE, que ha recibido en todo este tiempo multitud de críticas por parte de la oposición e incluso entre la comunidad educativa, denunciando que no se la ha tenido en cuenta a la hora de preparar e implementar la norma.

Entre todos estos cambios tampoco hay que olvidar el de Juan Carlos Campo, uno de los dirigentes del Gobierno que más relevancia ha cobrado en los últimos tiempos en el panorama político nacional. Las razones: sus intentos para desbloquear la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la concesión de indultos a los políticos catalanes condenados por el procés independentista, medida de gracia que, por ley, tuvo que pasar de forma obligatoria por su hasta ahora Ministerio de Justicia. Campo será sustituido por Pilar Llop, actual presidenta del Senado y magistrada especializada en cuestiones relacionadas con la violencia de género.

Tampoco el puesto que deja Llop se quedará vacío, pues será otro socialista, Ander Gil, actual portavoz del Grupo Socialista en el Senado, quien ocupe su lugar. En esta línea, el PSOE prevé la salida de Fernando López Gil del Senado por designación autonómica para que el Parlamento andaluz elija a la expresidenta Susana Díaz para ocupar ese puesto en la cámara. Un cambio que podría producirse, según ha apuntado la agencia 'Servimedia', cuando el Parlamento ponga fecha una vez que el PSOE cierre la operación para el cambio de López Gil por Díaz. Algunos socialistas esperan incluso que el senador gaditano presente su renuncia para ayudar en el procedimiento. Esta fórmula viene a confirmar que el PSOE quiere ganar nuevamente terreno en ambas cámaras.