Pedro Sánchez se abre a una coalición en la que Pablo Iglesias sea vicepresidente

Sánchez ha afirmado que ve difícil que el PSOE gobierne solo y se abre a una coalición. "No me he cerrado nunca a gobiernos en coalición. El PSOE, con 90 diputados, no tiene la fuerza suficiente para tener un gobierno monocolor porque así lo han querido los españoles. Por tanto, no me cierro a ninguna formulación", ha subrayado Sánchez al ser preguntado si hay alguna opción de que Iglesias sea vicepresidente.

El secretario general del PSOE se ha mostrado convencido de que logrará ser investido jefe del Gobierno porque Iglesias "al final recapacitará" y se evitará que haya nuevas elecciones.

Pese a que el PSOE y Ciudadanos han ofrecido al PP mantener una reunión con vistas al proceso de investidura, Sánchez ha insistido en que los socialistas no aceptarán una gran coalición y que no apoyarán ni a Mariano Rajoy, ni a ningún otro candidato por el que puedan optar los populares.