Pedro Quevedo sigue sin apoyar los Presupuestos: "No hemos alcanzado acuerdos definitivos en prácticamente nada"

SÁENZ DE SANTAMARÍA Y MONTORO SE HAN REUNIDO CON ÉL EN MONCLOA

El Gobierno sigue sin convencer aún al diputado de Nueva Canarias para que apoye los Presupuestos. La vicepresidenta del Gobierno y el ministro Montoro, se han reunido varias horas con él en Moncloa, pero dice que lo que le ofrecen aún es insuficiente. "No hemos alcanzado aún acuerdos definitivos en prácticamente nada porque este encuentro se produce tarde. No será que no lo hemos dicho, y ahora tiene sus consecuencias", ha explicado Pedro Quevedo.