Pedro Antonio Sánchez resiste mientras Ciudadanos apoyaría la censura para un gobierno de 6 meses

Pedro Antonio Sánchez ha afimado que "yo tengo que agradecer el apoyo y la confianza de mi partido en Murcia y de los militantes en Murcia, de mi partido a nivel nacional y de la dirección de mi partido. Creo que el PP es un partido justo".

Justo después, Ciudadanos ha condicionado su apoyo a la moción de censura a que se forme un gobierno de seis meses sin Podemos.

Además, de esta forma han defendido en el PP murciano que sus cargos tomen cañas con el juez que investiga a Sánchez: "Se puede tomar las cañas con quien le salga de los huevos, Podemos no va a decir con quién toma cada uno las copas o no. Hasta yo puedo tomarme las copas con el señor Pérez Templado, ¿y qué?" para terminar concluyendo "y no en un bulevard como hizo, a la luz pública, en un reservado".