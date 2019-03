Patxi López: "Las reglas del juego no permiten que Podemos tenga cuatro grupos"

AFIRMA QUE LOS DIFERENTES GRUPOS NO LUCHARON ENTRE ELLOS

El nuevo presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, ha querido dejar claro durante sus entrevistas en Onda Cero y Antena 3 que Podemos no puede tener cuatro grupos diferentes en Congreso porque sería "saltarse las normas", ya que "el reglamento es claro y no permite que haya grupos parlamentarios de formación políticas que no hayan competido entre sí". Además, afirma que no le gustó que Bescansa llevara a su bebé al Congreso.