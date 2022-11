El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha detallado en Al Rojo Vivo para cuándo se prevé que se aplique la reforma del delito de sedición. "Lo hemos puesto por trámite de urgencia para acelerarlo y acabar con el debate con su aprobación si es posible antes de finalizar el año", ha revelado el diputado socialista en declaraciones concedidas a Antonio García Ferreras, a quien ha asegurado que se trata de "un delito contra el orden público como existe en el resto de países a los que nos queremos parecer".

"En Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Suiza hay delitos de desorden público con penas proporcionales de tres a cinco años e inhabilitaciones de hasta ocho años", ha aclarado López, quien ha ahondado en que el objetivo de esta reforma es "dar una herramienta a los jueces con la que se clarifican y se definen unas penas proporcionales a los nuevos delitos", dado que en 2017 hubo "un debate muy vivo entre los juristas para definir qué delitos y qué penas se aplicaban" en Cataluña porque "no estaban claros". "Ahora lo aclaramos", ha añadido.

"Con esta reforma, se acaba con los santuarios en Europa para los delitos contra el orden público. Por tanto, avanzamos", ha aseverado el portavoz del PSOE, advirtiendo además de que "hay muchas más cosas más allá de la sedición en esta reforma". Frente a las acusaciones de 'traición' y de 'vendidos' que han esgrimido otros partidos al escuchar el anuncio de Sánchez, López se ha limitado a recordar "cómo se vivía en Cataluña en 2017 y cómo se vive ahora". Y ha precisado: "Tenemos un Gobierno de la Generalitat que ha suscrito un acuerdo por el que se comprometen a respetar la legislación".

Además, según ha constatado, "ahora el independentismo está dividido y no actúa con unidad de acción como antes. Ahora hay más personas en Cataluña que quieren pertenecer a España, y la convivencia no está definida ahora por la fractura". Sí ha matizado López que, a pesar de esta reforma, independentistas como Puigdemont siguen teniendo que rendir cuentas con la Justicia: "El hecho delictivo no ha dejado de suceder, y por tanto tiene que rendir cuentas a la justicia, y son los jueces los que tienen que aplicar esta nueva normativa del Código Penal".