La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia del coronavirus ha echado a andar este jueves y finalmente tendrá un presidente socialista: Patxi López ha sido elegido por mayoría simple en segunda votación para dirigir este órgano.

En su primera intervención tras ser designado para presidir la comisión, López ha advertido a todos los grupos políticos que no pueden "deslizarse por la pendiente del desacuerdo" por "cuestiones partidarias" que serían "inentendibles" en estos momentos y ha recalcado que ahora es necesaria una "política con mayúsculas"

López ha empezado su intervención pidiendo un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, sus familiares "que en muchas ocasiones no han podido ni despedirlos", y por todos los héroes y heroínas que se encuentran "en primera línea" ante esta pandemia.

Labor "absolutamente necesaria"

"Los ciudadanos nos exigen que ni se nos ocurra por cuestiones partidarias, inentendibles en este momento, deslizarnos por la pendiente del desacuerdo", ha avisado en su discurso, en el que ha dicho que la labor de la comisión es "absolutamente necesaria" y requiere "altura de miras, sentido de Estado, unir proyectos, aunar esfuerzo y sumar voluntades".

En esta línea, López ha instado a "superar las rencillas partidarias" y no ir a la comisión a "ganar o perder" sino a sumar y trabajar por la reconstrucción del país tras la crisis del coronavirus.

"No podemos no hacer nada, no es una opción no hacer nada"

Porque la crisis económica y social tras el coronavirus se "agravará" si no se hace nada y tendrá "efectos devastadores", ha augurado. "No podemos no hacer nada, no es una opción no hacer nada", ha reiterado, al tiempo que ha reclamado a todos los grupos trabajar para hacer "el mejor diagnóstico de la situación y dar las mejores respuestas todos juntos".

Y también ha dejado otro aviso sobre la mesa para los distintos grupos parlamentarios al constatar que la comisión de reconstrucción "no es una sesión de control al Gobierno", pero tampoco "una mesa de negociación" entre la oposición y el Ejecutivo, sino que su tarea es "buscar una salida social y económica" a la crisis del coronavirus.

Tras quedar constituida la comisión, López ha convocado una reunión de la mesa y la junta de portavoces de este órgano para ultimar una reunión la semana que viene, en la que aprobar el plan de trabajo que se está intentando consensuar entre todos los grupos.