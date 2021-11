Restricciones horarias, limitaciones de aforo o cierre de interiores en los establecimientos. Estas eran algunas de las propuestas que Sanidad recogía en su último borrador sobre el Semáforo COVID. Si bien, las comunidades autónomas no han avalado estas medidas porque con la situación epidemiológica actual no las consideran necesarias. Sí han dado luz verde, en cambio, a los nuevos niveles de alerta sobre los indicadores de la pandemia.

Y es que, para la mayoría de autonomías, por el momento, no es pertinente regresar a las medidas restrictivas que estaban vigentes hace unos meses. Y es que, aunque la incidencia sigue una tendencia al alza, la ocupación hospitalaria supone el 2% el total y la de las UCI, el 5%. Una situación que, gracias a la cobertura vacunal, dista de la que se daba el pasado 11 de marzo, con una IA muy similar a la actual. Por entonces, la ocupación en hospitales ascendía al 7% y en unidades de críticos, al 22%.

Pero algunas CCAA sí apuestan por el pasaporte COVID, por el que solo se puede acceder a algunos espacios públicos cerrados con la pauta completa vacunal, una prueba negativa del virus o un certificado de recuperación. De hecho, en Galicia, Cataluña y Baleares esta medida ya está vigente. Consideran que esto puede impulsar la tasa de vacunación, que en la actualidad se encuentra al 89,2%.

A continuación, se detalla la postura que han tomado los líderes autonómicos, cuyos representantes sanitarios se tendrán que reunir esta tarde en la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con su homóloga a nivel estatal, Carolina Darias.

Galicia

Desde la Xunta de Galicia apuestan por el pasaporte COVID, el uso de las mascarillas, la higiene y la ventilación como medidas para hacer frente a la pandemia.

De hecho, en esta comunidad ya se solicita el certificado para acceder a los locales de ocio nocturno, los albergues de peregrino y los hospitales cuando se asista en calidad de visitante o acompañante del paciente. Además, el Ejecutivo autonómico solicitará al Tribunal Superior de Justicia que avale la extensión de esta medida a los restaurantes durante todo el día.

Asturias

El Principado seguirá muy de cerca la evolución de los indicadores de la pandemia, no tanto el número de contagios o de la incidencia, sino los casos graves y los ingresos hospitalarios. Lo hará antes de tomar una decisión al respecto de las nuevas restricciones. Y es que, para el consejero de Salud, las medidas que hay son suficientes por ahora: uso de mascarilla, higiene y buena ventilación en interiores.

Tampoco consideran necesario tener que solicitar el pasaporte COVID.

Cantabria

Miguel Ángel Revilla ha ha pedido que la vacuna sea obligatoria "por las buenas o por las malas" porque, a su juicio, "la libertad individual está muy bien cuando no perjudica a la libertad y a la salud de los demás". Precisamente, el líder cántabro solicitó a la justicia implementar el pasaporte COVID el pasado verano pero los jueces no lo avalaron. Por ello, cree que debería haber un criterio único en todo el país.

Por su parte, la hostelería de esta comunidad ha rechazado frontalmente las medidas que se contemplan en el borrador de Sanidad con el nuevo Semáforo COVID porque creen que "son más restrictivas" que en otros momentos de la pandemia. A su juicio, "son incomprensibles e inútiles".

País Vasco

Íñigo Urkullu ha vuelto a señalar al Gobierno nacional porque, considera, es él el que tiene que actuar frente al incremento de los contagios. El lehendakari pide que se exija el pasaporte COVID con criterios unificados, se retome la mascarilla obligatoria y se acelere la tercera dosis y la vacunación de los menores de 12 años, que todavía no ha sido avalada por la Agencia Europea del Medicamento.

Precisamente, hace tan solo unos días el Tribunal Superior de Justicia rechazó la solicitud de esta comunidad para exigir el certificado de vacunación en los espacios públicos cerrados, como la hostelería y la restauración.

Navarra

La Comunidad Foral también ha puesto el punto de atención en este 'pasaporte'. De hecho, el Ejecutivo autonómico solicitará el aval de la justicia para entrar en restaurantes, locales de ocio nocturno y todo tipo de eventos.

La consejera de Salud, Santos Induráin, ha señalado que no están "cerrados a otras medidas, pero por el momento" no se plantean "nuevas restricciones" de cara a las próximas semanas.

Aragón

Aragón también ha descartado aplicar nuevas restricciones, como las limitaciones de aforo o la reducción de los horarios de cierre. El Gobierno autonómico está buscando la forma legal adecuada para implantar el certificado COVID en algunos ámbitos.

Cataluña

En Cataluña ya está vigente el pasaporte COVID en los locales de ocio nocturno que desarrollen su actividad en espacios interiores, en banquetes y en bares y restaurantes que puedan desarrollar actividades de baile. Además, la Generalitat ha anunciado que pedirá el aval de la justicia para extender su uso a toda la hostelería, los gimnasios, los centros deportivos y las residencias de ancianos.

Castilla y León

La Junta está estudiando solicitar el pasaporte COVID en los lugares cerrados en los que hay que quitarse la mascarilla, como el ocio nocturno, los albergues o la hostelería. Su objetivo es hacerlo por municipios y teniendo en cuenta ciertos indicadores. Si bien, todavía no lo ha solicitado de manera oficial al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

"Nosotros ya les hemos dicho que nuestra intención inicialmente es intentar restringir todas las limitaciones a aquellas personas que voluntariamente han decidido situarse en la zona de mayor riesgos, que son los no vacunados", ha señalado el presidente autonómico, Francisco Igea.

Por el momento, descarta medidas más restrictivas a nivel general, pero sí ha pedido "prudencia" ante la tendencia al alza de los contagios de coronavirus.

La Rioja

El Gobierno de Concha Andreu consultará esta semana a la justicia sobre si es posible o no exigir el certificado de vacunación, una prueba negativa o un documento de recuperación de la enfermedad para entrar en determinados lugares.

Extremadura

La Junta de Extremadura se ha posicionado en contra de las medidas que se recogen en el borrador de Sanidad, como la restricción de horarios en la hostelería, "porque no sirven". Así lo trasladó antes de la reunión el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles. A su juicio, no es necesario con la situación y las tasas de vacunación actuales.

Si bien, en esta región no descartan "restringir los comportamientos que permiten acercamientos", como el uso de las barras de los bares y restaurantes, si los contagios siguen aumentando y hay "unos niveles de gravedad importantes".

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha descartado endurecer las medidas de cara al puente de diciembre o a las fiestas navideñas. Según ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no están preocupados, "solo vigilantes" ante la evolución del virus.

Considera, al igual que otros dirigentes autonómicos, que "no tendría mucho sentido establecer cambios sustanciales" con una situación de "estabilidad, principalmente en las UCI".

En lo que sí insistió hace unos días la presidenta madrileña es en la realización de cribados masivos, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que las empresas realizaran test a sus trabajadores antes de las comidas y cenas propias de estas fiestas.

Castilla-La Mancha

La Junta de Castilla-La Mancha ha descartado imponer restricciones de cara a Navidad y tampoco ha optado por solicitar la autorización para implementar el pasaporte COVID.

Comunitat Valenciana

La Generalitat ya está trabajando para "presentar al Tribunal Superior de Justicia una propuesta" en torno al certificado de vacunación. Quieren que esté disponible para el puente de diciembre, es decir, a partir del 4 de diciembre.

Por el momento, no contempla endurecer las restricciones que ya están vigentes: máximo de diez personas por mesa en bares y restaurantes, aforo máximo del 80% en pabellones y un asiento libre de distancia en los espectáculos.

Andalucía

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, se volverá a reunir con el Comité de Expertos para valorar nuevas medidas contra la pandemia. Si bien, el dirigente de la cartera sanitaria ha señalado que "ahora mismo no se contemplan medidas" respecto al aforo.

La Junta sí está estudiando exigir el certificado COVID para acceder a centros sanitarios, residencias y eventos culturales y/o deportivos.

Murcia

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha lamentado que no se hayan aprobado las restricciones asociadas a los diversos niveles de riesgo en el Semáforo COVID. Además, ha criticado que, al no haber restricciones a nivel nacional, estas tengan que ser avaladas por los órganos judiciales de cada comunidad. "El Gobierno está siendo irresponsable. Estamos en el inicio de esta sexta ola y no hay medidas", señaló este martes en Más Vale Tarde.

Canarias

El gobierno del archipiélago también está estudiando implementar el pasaporte COVID, aunque ya lo hizo en verano y la medida fue rechazada por la justicia.

Baleares

En Baleares el uso del certificado ya está vigente, aunque no en todas las islas se aplica a los mismos ámbitos. En Mallorca e Ibiza se solicita en las discotecas y en residencias de ancianos, mientras que en Menorca solo se pide en este último caso.