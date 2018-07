El Partido Popular blinda a Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado

BARBERÁ, ALEJADA DE LA ESCENA PÚBLICA PERO 'PROTEGIDA'

El PP protege a Rita Barberá en el Senado. No presidirá ninguna comision, pero será vocal en dos y lo que es mas importante, estara en la Diputacion Permanente. Así que incluso en caso de que se disuelvan las cámaras mantendrá su condicion de aforada, es decir, sólo podrá juzgarla el Supremo. Por la tarde no ha acudido a la constitucion de las comisiones, aunque estaba convocada. Está por ver si asiste a la reunion de Rajoy con los senadores. Desde el PP dicen que no la protejen y recuerdan la presuncion de inocencia pero voces como la de Fabra sugieren, como han hecho otras en los ultimos dias, que mueva ficha. Desde la oposicion cargan contra la actitud de los populares ante la corrupción.