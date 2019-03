El partido 'Pirates de Catalunya' transforma la intro de 'Dragon Ball Z' en campaña

Para los amantes de la mítica serie de anime, el vídeo no seguro que no tiene desperdicio. ‘Pirate Cat Z’ es el nombre de esta versión a la catalana de la presentación de la serie. Personajes reconocidos como Son Gokuh, Son Gohan, Piccolo o Vegeta comparten protagonismo con otros de carne y hueso como Rajoy, Artur Mas o Felip Puig. Incluso estos aparecen caracterizados como algunos de los protagonistas de la serie.



Las llamadas al partido 'Pirates de Catalunya’ son continuas y se intercalan durante todo el vídeo con imágenes cargadas de humor e ironía que caracterizan a Rajoy como el enorme dinosaurio que persigue a Son Gohan en la serie (el hijo de Gokuh), a Artur Mas y Josep Antoni Duran i Lleida caminando hacia el Parlament como si fueran Vegeta y Nappa o a Felip Puig como Piccolo.



El vídeo no deja títere con cabeza y, obviamente, la letra de la conocida banda sonora de la serie también ha sido modificada. Ya no habla de “Luz, fuego y destrucción” en el estribillo, sino de “Luz, fuego y corrupción” (Llum, foc, corrupció). Las elecciones del próximo 25 de noviembre o el Parlament de Cataluña son otras de las menciones destacadas en el vídeo.