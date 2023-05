El pleno del Parlament ha aprobado este jueves presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo y solicitar medidas cautelares contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el escaño de la presidenta suspendida de la cámara catalana, Laura Borràs.

Así lo ha aprobado el pleno, con los 68 votos a favor de ERC, JxCat y la CUP, después de que el Parlament haya recibido la resolución enviada por la JEC, que ha decidido retirar el escaño a Borràs, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo.

La Mesa del Parlament había acordado presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo y solicitar medidas cautelares contra la retirada del escaño de Borràs, un acuerdo que ha elevado al pleno, que ha tenido que ampliar su orden del día de este jueves para votar la propuesta, a las 21.15 horas.

El diputado de PSC-Units Ferran Pedret ha afirmado que "es muy difícilmente comprensible" alargar esta situación de interinidad, con una presidenta suspendida del Parlament que se resiste a dejar el cargo, una actitud que está provocando un "daño severo" a la imagen de la cámara catalana, por lo que ha pedido poner remedio cuanto antes a este bloqueo sin intentar ganar más tiempo.

"Ataque contra la democracia"

Desde ERC, Jordi Orobitg ha justificado el recurso ante el Supremo porque la resolución de la JEC "no se ciñe" a los procedimientos que prevé el reglamento del Parlament para retirar un escaño, si bien ha recordado que su grupo defiende que Borràs dé "un paso al lado" ante su condena por corrupción.

El presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, ha denunciado que la resolución de la JEC "no es solo un ataque contra el independentismo, es un ataque contra la democracia y la soberanía del pueblo de Cataluña", y ha apelado a "todos los demócratas" a llegar "hasta el final" en defensa de Borràs, para no someter la política catalana a la "arbitrariedad de la justicia española".

El portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, ha acusado a Borràs de "envolverse con la bandera estelada" para tapar su condena por "corrupción". Desde la CUP, Carles Riera ha justificado su apoyo al recurso para "defender la soberanía del Parlament" frente a una JEC que ordena la retirada de un escaño pese a que "la sentencia no es firme", aunque ha insistido en que Borràs debería haber dimitido y no esperar que la cámara catalana "haga con ella lo que ella no quiso hacer" con Pau Juvillà, exdiputado de la CUP a quien la JEC retiró el escaño.

El portavoz parlamentario de En Comú Podem, David Cid, ha denunciado la "nueva injerencia de la JEC", pero ha puntualizado que su grupo no puede apoyar el recurso dada la naturaleza de la condena a Borràs. Por parte de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco ha lamentado la "enorme irresponsabilidad" del Parlament al "dilatar" la decisión de quitar el acta de diputada a Borràs y ha anunciado la presentación de una denuncia ante Fiscalía contra los miembros de la Mesa que han votado a favor de "gastar recursos" con un recurso ante el Supremo que "está condenado al fracaso". La portavoz del PPC, Lorena Roldán, ha invitado a Borràs a interponer "todos los recursos que quiera", pero "que lo haga con su dinero y no con el de todos los catalanes".