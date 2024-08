El tiempo se agota y hay dos posibilidades: pacto o nuevas elecciones en Cataluña. La cuenta atrás antes de que los catalanes tengan que afrontar una repetición electoral continúa, estando cada vez más cerca la fecha límite para investir a un president, algo que debería producirse antes del 26 de agosto.

De momento, ERC y PSC parecen haber llegado a un acuerdo que abre las puertas a una inminente investidura de Salvador Illa. La ejecutiva nacional de Esquerra ya ha avalado "por unanimidad" este pacto. Sin embargo, ahora tendrá que ser ratificado por las bases republicanas.

"¿Estás de acuerdo en que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?". Esta será la pregunta a la que se enfrentarán este viernes las bases del partido independentista para decidir si corroboran o no este pacto.

En caso de contar con el apoyo de los militantes de ERC, el líder de los socialistas trasladará a Josep Rull su intención de someterse a la investidura. A partir de ese momento, el presidente del Parlament iniciará automáticamente una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para abordar el debate de investidura.

Antes de abordar la fecha del pleno, Rull tiene que pasar consulta con los grupos parlamentarios. Un trámite que podría solventarse de manera telemática. Sin embargo, el presidente de la Cámara autonómica prefiere formalizarlo con encuentros personales.

Después de esto, procederá a convocar a la Diputación Permanente para fijar qué día se cita a los diputados para votar la investidura de Illa.

Sánchez defiende el pacto con ERC tras las críticas de Page

Tras conocerse los detalles del pacto alcanzado entre PSC y ERC, algunos miembros del partido socialista se han pronunciado mostrándose en contra. Uno de los más críticos ha sido Emiliano García-Page.

El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado convencido de que el PSOE "no va a acabar avalando" la propuesta para que ERC apoye la investidura de Salvador Illa como presidente catalán a cambio de gestionar el cien por cien de los tributos en esa Comunidad Autónoma.

En una declaración institucional, ha dicho que el documento "no puede prosperar en el Congreso. No lo puedo apoyar y confío en que mi partido no lo tolere". Además, ha asegurado que "es el ejemplo de egoísmo y de desprecio al resto de España".

Unas declaraciones a las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondía señalando que la noticia sería que "Page apoyase al Gobierno". Un momento que aprovechaba para destacar que a él le parece un pacto "magnífico", dejando claro que están comprometidos "con la solidaridad interterritorial".

ERC advierte al PSOE: "Haremos caer a Illa si no cumple"

Por su parte, Marta Rovira, que ha vuelto recientemente a España tras salir del país por la causa abierta contra el 'procés', ha hecho unas declaraciones en Cat Radio en las que ha avisado a los socialistas catalanes de que "harán caer a [Salvador] Illa" si no cumple con el acuerdo alcanzado en las últimas "tres semanas", a las que ha calificado de "vertiginosas" e "intensas por la agenda política".

Un apoyo que Rovira asegura que su formación también retirará a nivel nacional. En concreto, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Algo que ha llevado a la republicana a sostener que "la mejor garantía para que el PSOE cumpla, la tenemos nosotros mismos", ha sentenciado.