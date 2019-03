"Parece que la Fiscalía siempre se decanta por el poderoso y no es cierto"

Sobre el malestar de las víctimas de ETA, Zaragoza afirma que entiende la preocupación de las víctimas. "Pueden gustar más o menos, pero lo cierto es que son decisiones que están ajustadas a la legalidad y esa es nuestra principal función. Las decisiones que puede tomar la Fiscalía siempre tienen como guía y norte el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos de las víctimas".

"Las decisiones no se toman bajo presión ni influencias"

Una de las cuestiones más delicadas en el trabajo judicial tiene que ver con la imparcialidad de la Justicia frente a las presiones que se suelen recibir. A ello se refiere el fiscal de la Audiencia Nacional, asegurando que "las decisiones no se toman bajo presión ni influencias. Nosotros no podemos castigar como delito lo que no es delito. No podemos tomar medidas cautelares en relación con hechos o actos que no tienen relevancia penal".

Twitter se ha convertido durante los últimos tiempos en un altavoz para que distintos jueces expresen sus reflexiones personales y profesionales, una práctica que Javier Zaragoza prefiere no valorar. "Yo no voy a entrar a valorar lo que hacen mis compañeros. Creo que las decisiones judiciales hay que defenderlas en los propios procedimientos".

"La ciudadanía sospecha todo los días acerca de la posición del fiscal"

La Justicia tiene un mecanismo extremadamente lento, convirtiendo en tedioso muchos procesos que terminan cayendo en el olvido. Sobre esta cuestión habla el jurista: "Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la administración de la Justicia es su lentitud. Quizás los únicos beneficiados pueden ser los imputados, pero en el camino han vivido una pena de banquillo y de banquillo mediático".

Para finalizar, El fiscal jefe de la Audiencia Nacional afirma que la Fiscalía no es un brazo del Gobierno. "Parece que la Fiscalía siempre se decanta por el poderoso, no es cierto. La ciudadanía sospecha todo los días acerca de la posición del fiscal respecto al proceso penal, parece que siempre intenta ver que el fiscal es un largo brazo del Gobierno".