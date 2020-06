José Errejón ha relatado en el programa 'Hoy por Hoy' de la 'Cadena Ser' las torturas que sufrió por parte de Billy el Niño. Acompañado de su hijo, el hombre ha contado que lo detuvieron en su casa cuando tenía 23 años porque militaba "en una organización de extrema izquierda de la época, en el Partido Comunista, que fue conocido después como Partido Trabajo de España", tal y como ha indicado.

"Me cuesta pasar por la calle Correo porque recuerdo desde la primera planta cómo veía a la gente que estaba pasando, haciendo su vida, cuando yo estaba en el despacho de la Brigada Político-Social”, ha recordado", ha expresado visiblemente emocionado el padre del diputado de Más País en el Congreso.

"Recuerdo siempre que Billy el Niño me gritaba: '¡No me mires, no me mires!'"

Asimismo, José Errejón ha recordado cómo actuaba el torturador Billy el Niño: "Recuerdo siempre que me gritaba '¡No me mires, no me mires!' y pegaba cuando cuando no lo estabas mirando".

A la pregunta que le ha hecho Àngels Barceló de si vive siempre con el recuerdo de lo que pasó, Errejón ha afirmado que "se va pasando, pero de vez en cuando vuelven evocaciones", aunque ha destacado la importancia de "recordar para salir de la noche". "Yo no soy perito en heridas, pero creo que es importante la herida para el país, más allá de lo que me duela a mí acordarme o a Chato Galante", ha expresado con la voz entrecortada José Errejón, tras referirse al político que murió en marzo víctima del coronavirus.

"Lo importante son las heridas que nos hicieron y que han pervivido como país, la vergüenza de una sociedad que comparte vida con la tortura", ha expresado en la misma línea el padre del diputado de Más País, a lo que ha añadido que quiere pensar que se está "en trance de cicatrizar" esa herida.

Por su parte, Íñigo Errejón ha explicado por qué se mostró muy indignado el miércoles en el Congreso cuando se habló de la retirada de las medallas a 'Billy el Niño': "No suelo hablar en ese tono y tenía preparadas otras notas, pero escuché unas declaraciones de un diputado de Ciudadanos y otro de Vox que me indignaron y es verdad que la política cuando te toca cerca, uno le pone mas vehemencia y por eso me puse así", ha expresado, tras lo que su padre ha dicho, muy emocionado, que cuando escuchó al diputado de Más País, no escuchó a un político, sino a su hijo.

El motivo por el que Errejón mostró su enfado en el Congreso

Y es que el pasado miércoles, durante la intervención en el Congreso, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz afirmó que PSOE y Unidas Podemos siempre están "a vueltas con estos temas", sobre todo en un momento en el que hay problemas más graves como la crisis del coronavirus.

"Piensen ¿alguno en esta cámara ha sacado a su hijo muerto de entre los escombros de un bombardeo? ¿Alguno ha visto fusilar en plena calle a sus amigos o familiares? ¿Se han llevado ante sus ojos a su padre o a su hermano sabiendo que lo iban a matar? No", manifestó Díaz.

Ante estas palabras, el portavoz de Más País respondió así: "¿Alguno de ustedes tiene un familiar que haya sufrido, que es que le haya pasado, que un bombardeo...? Sí, mi padre, señor de Ciudadanos. Tenía 23 años, lo detuvo Billy el Niño y lo torturó. Militaba en el PCI, que luego se convirtió en el PTE y usted no puede decir, ni el señor de Vox que esto es molestar a los españoles. ¿Mi padre no es español? ¿Es menos español que usted? Es tan español que luchó por la libertad de España y la sangró".

"Yo subí a la tribuna como hijo de mi padre", ha reconocido ahora Íñigo Errejón, quien ha expresado que no tendría las ideas que tiene si no fuera hijo de su padre. Además, ha dicho en la 'Cadena Ser' que a raíz de que su intervención en el Congreso se haya difundido "bastante", muchas personas le han escrito en redes para darle las gracias por haber defendido a las víctimas de Billy el Niño.

"No es el reto más importante que tengamos, pero es una asignatura pendiente. Si la herida estuviera cerrada, no dolería tanto cuando se toca", ha asegurado Errejón, quien ha dicho que lo que "sorprende" es que a día de hoy se tengan que estar discutiendo estas cosas.