En su primer cara a cara parlamentario con Rajoy, Iglesias le ha dejado claro al candidato por qué votará 'no' a su investidura. "No les creo. No van a combatir la corrupción porque ustedes son la corrupción", ha criticado.

El líder de Podemos acusaba a Rajoy de haber gobernado para los ricos. "Con ustedes, el número de millonarios en España aumentaba", ha asegurado. Ante un Rajoy con sorna, se reivindicaba como representante de los trabajadores: "Nuestra gente es la gente corriente".

A ello le ha respondido Rajoy que "nadie tiene el patrimonio de la gente". Para el presidente, lo fácil es hablar sin gobernar. "No se debe prometer lo imposible. Eso en los graffitis y eso está muy bien", ha precisado el presidente en funciones.

Ya en la réplica, Iglesias, se felicitaba de poder debatir con el presidente en funciones. "Es un honor poder debatir con usted, a mí me parece usted estupendo", le ha espetado el secretario general de Podemos. "Me reconforta que me considere estupendo, y me estimula porque pienso que me puedo superar", le ha respondido Rajoy.

Lejos de las alabanzas, el líder de Podemos recibía una dura respuesta a su reivindicación de levantar el puño en el Congreso. "Yo nunca le he reprochado que levante el puño mientras no sea obligatorio", ha explicado el dirigente popular a Iglesias, que también ha tirado de libro de Historia.

"Su partido lo fundaron señores que a veces juraban sus cargos con camisa azul", ha expresado Iglesias. Pero dice Rajoy que lo que toca ahora, es mirar hacia el futuro.