El líder de Unidas Podemos espera ya la llamada de Pedro Sánchez, después de que el presidente en funciones asegurase que le llamaría este jueves para "volver al punto de partida" y negociar la investidura.

"No parece muy serio que los dirigentes políticos nos enteremos que nos van a llamar por teléfono a través de los medios de comunicación. Si Pedro Sánchez se quiere reunir conmigo, lo razonable es que me llame, no que anuncie en una entrevista que me va a llamar", ha dicho en una entrevista en Espejo Público.

Ha advertido, no obstante, que el PSOE tiene que renunciar a la "línea roja" de un Gobierno monocolor, algo que vería "razonable" si tuviera, ha dicho, mayoría absoluta. "Si estamos de acuerdo en un gobierno de izquierdas, pongámonos a negociar".

A su juicio, Unidas Podemos lleva cediendo un mes, "dijimos que si no sumábamos, que nos replantearíamos la posición" y ha pedido al PSOE que "ceda un poquito".

Iglesias, ¿vicepresidente?

Sobre si le ha pedido a Sánchez una vicepresidencia, ha contestado: "Ojalá estuviéramos en una fase de negociación hablando ya de los equipos encargados de llevar a cabo acuerdos sobre las cosas que hay que hacer en España", ha manifestado el político, aunque reconoce que "por desgracia no nos hemos puesto todavía a negociar un gobierno de izquierda, de coalición, que asuma los verdaderos problemas de Estado en España".

Esos principales problemas, según el líder de Unidas Podemos, no tienen que ver con la cuestión catalana, como asegura que ha declarado Pedro Sánchez, sino con "la pobreza infantil, la precariedad laboral o la falta de justicia fiscal". "Hay una mayoría progresista que quiere un Gobierno de coalición que proteja los derechos sociales que vienen en la Constitución", ha defendido Iglesias, haciendo referencia a los últimos datos publicados por el CIS.