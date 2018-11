Pablo Iglesias reconoce que ve "más cerca" las elecciones generales: "Hay que asumir la realidad"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha admitido que ve "más cerca" la posibilidad de un adelanto electoral ante la falta de acuerdo con las fuerzas independentistas, que a su juicio afectará no solo a la aprobación de los presupuestos generales, sino también a la "dirección histórica" de España.

En una entrevista en RNE junto al periodista Enric Juliana con quien ha publicado el libro 'Nudo España', Iglesias ha lamentado que nos encontremos en una "situación muy difícil" y de "muchísima crispación". "Algunos intentan echar más leña al fuego y en este contexto es verdad que a los que estamos proponiendo diálogo, responsabilidad y sentido de Estado nos lo están poniendo muy difícil", ha alertado.

El secretario general de Podemos ha advertido de que "hay que asumir la realidad" y si bien el adelanto electoral no es la "única salida", ahora está "más cerca", aunque su "obligación" es seguir intentando que haya presupuestos y "construir una alternativa progresista de dirección de Estado", ha añadido.

Iglesias preferiría que hubiera un acuerdo político amplio para sacar adelante los presupuestos de 2019 con ERC, PdeCAt y PNV, pero si no es así -dice- "no hay que tener miedo a las elecciones" y Podemos saldrá a ganarlas.

Lo que también reconoce es que los próximos comicios generales van a condicionar su futuro político y el de todos los candidatos, y se ha mostrado dispuesto a rendir cuentas y poner su cargo a disposición de la militancia si los resultados no responden a las expectativas.

En cualquier caso, su objetivo es "ganar y ser presidente" y será después del resultado cuando haya que plantearse ese escenario: "Quien sale a un partido pensando que puede tener un mal resultado, lo pierde siempre", ha señalado. Iglesias se ha mostrado convencido de que el bipartidismo se ha terminado y de que este será el último Gobierno en solitario porque el próximo tendrá que ser de coalición, ya sea entre las fuerzas progresistas o los partidos de derecha.

Aunque tampoco descarta una futura alianza de PSOE y Cs. "No hay que descartar nada", ha afirmado después de asegurar que muchos sectores en el PSOE y los poderes económicos prefieren ese acuerdo. "Quiero pensar que el Gobierno y Sánchez quieren otra cosa, pero no hay que descartar esa posibilidad, por eso nosotros saldremos a ganar", ha dicho Iglesias, quien ha apuntado que sospecha que una buena parte de los electores socialistas no volverán a votar "jamás" al PSOE si opta por ese acuerdo con Cs.

Iglesias también ha defendido que en 2018 la Monarquía ya no es necesaria "para que España sea una democracia", como pudo serlo en la Transición, y cree que a muchos jóvenes no les convence una jefatura del Estado que se elige "por fecundación". En su opinión, la sociedad está preparada para "discutir de todo" y también de la necesidad de la Monarquía.