Pablo Iglesias, a Rajoy: "El unilateralismo e inmovilismo no aportan soluciones, hay que dialogar"

HAN HABLADO POR TELÉFONO SOBRE EL DESAFÍO CATALÁN Y CARLES PUIGDEMONT

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha mantenido una conversación telefónica con Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones, tras el nombramiento de Carles Puigdemont como nuevo president de la Generalitat y, en consecuencia, respecto al nuevo significado que adopta el desafío soberanista. En la conversación, que ha durado alrededor de diez minutos, Rajoy ha explicado a Iglesias que todas las acciones que vaya a tomar el Gobierno se las comentará. No obstante, de momento no hay ninguna prevista. Por su parte, el líder de la formación morada ha instado a Rajoy a que inicie el diálogo con Puigdemont, dado que "el unilateralismo e inmovilismo no aportan soluciones".