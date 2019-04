Pablo Iglesias: "Preguntaremos a las bases si quieren un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez"

LA CONSULTA SERÁ ENTRE EL 14 Y EL 16 DE ABRIL

El líder de Podemos acusa al PSOE de no ceder, de no moverse de su pacto con Ciudadanos. Según Pablo Iglesias, el jueves les dijeron a todo que no. A pesar de que el PSOE da prácticamente por terminadas las negociaciones, Iglesias insiste en que la semana que viene consultará a sus bases, con dos preguntas: '¿Apoyas un Gobierno basado en el acuerdo Rivera-Sánchez?' y segunda '¿Estás de acuerdo con un Gobierno de cambio como propone Podemos y las confluencias?'. Iglesias busca el respaldo de las bases para romper el acuerdo a tres.