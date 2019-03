Las corrientes de Podemos deciden cómo será la organización del partido

En la asamblea se van a debatir no sólo las estrategias de cara a próximas citas electorales, sino también cómo será la estructura con la que quieren diferenciarse de los partidos tradicionales. Durante el fin de semana se discutirán 15 documentos de principios éticos, 24 organizativos y 18 políticos, los que han quedado después de un mes en el que las más de 200 propuestas presentadas inicialmente se han negociado y transaccionado entre sus distintos autores.

Pero el debate parece estar fundamentalmente en las dos propuestas que han alcanzado mayor proyección mediática y apoyo de sus simpatizantes. Una es la de Pablo Iglesias y del equipo 'Claro que Podemos', del que forman parte los fundadores de la formación Luis Alegre, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, y a quienes se ha unido la eurodiputada Tania González, que apuestan por un partido con un único secretario general que garantice la coordinación interna.

La segunda con más opciones es la que han firmado los eurodiputados Pablo Echenique, Teresa Rodríguez y Lola Sánchez, en la que se defiende la autonomía política y financiera de los círculos y un modelo con tres portavoces y un Consejo Ciudadano en el que parte de sus miembros sean elegidos por sorteo.

Otra de las grandes discusiones que llegan abiertas a la asamblea son las estrategias electorales de cara al próximo año. El equipo de Iglesias considera que no hay que desviarse del objetivo principal, que son las generales, y que en las municipales es preferible quePodemos apoye plataformas ciudadanas más amplias o formaciones como Ganemos para no quemar su marca. Hay otra veintena de equipos que van a pedir que Podemos se presente a las municipales con sus propias siglas porque creen que no pueden defraudar a los millones de personas que confiaban en que el cambio empiece en la primera cita electoral.

No obstante, hasta el domingo, no se hablará de la organización ni de la estrategia política, ya que la asamblea se abre primero con la intervención de Pablo Iglesias, que dará paso después a la ponencia para discutir los borradores de principios éticos. En esa propuesta es en la que el equipo de Iglesias ha planteado, entre otras cosas, restringir el acceso a los cargos orgánicos de dirección a quienes sean afiliados de otros partidos u organizaciones, un punto que podría afectar a los miembros de Izquierda Anticapitalista, que estuvieron en el origen de Podemos.

Será entonces cuando se debatan las propuestas organizativas por la mañana y las políticas, por la tarde, tras lo que el encuentro se cerrará con la lectura de otras cinco resoluciones programáticas aprobadas por los 130.000 inscritos en la asamblea que serán asumidas también como parte de la línea política del partido.

El lunes comenzará la votación on-line de los documentos y el día 27 se anunciará el ganador: el equipo de Iglesias ya ha avanzado que no liderará el proyecto si no salen elegidas sus propuestas.