Pablo Iglesias: "Hemos logrado que el candidato del PP se retire; espero que Pedro Sánchez esté a la altura"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha manifestado que espera que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, esté "a la altura" y apueste por formar un gobierno del cambio tras la decisión del presidente en funciones, Mariano Rajoy, de no someterse a la investidura; un "paso atrás" que el partido morado celebra haber provocado con su oferta a los socialistas y a IU de formar un gobierno de coalición.



"Cuando se actúa con decisión y responsabilidad se consiguen cosas. Hoy hemos hecho una propuesta de gobierno seria que ha estado a la altura del momento histórico y hemos conseguido que el candidato del PP se retire. Espero que Pedro Sánchez esté a la altura", ha afirmado en declaraciones a los medios en Toledo, donde ha mantenido una reunión de trabajo con Podemos Castilla-La Mancha.



Ha señalado Iglesias que Rajoy da este "paso atrás" porque piensa que su propuesta para formar Gobierno con el PSOE puede recabar "más consensos" que la que el PP tiene ahora en el Parlamento. "España no tiene porqué esperar a Rajoy. Esto es lo que había que hacer, es lo que está pidiendo el ciudadano. España no tiene porqué esperar a este Gobierno interino que nos ha llevado al desastre", ha manifestado.



Además, ha remarcado que su propuesta "valiente y decidida" ha generado "la primera consecuencia" y es "que el PP se retire". "Las cosas pueden cambiar y vamos a estar a la altura de esta segunda transición que está viviendo nuestro país", ha apostillado.